Doden na crash vliegtuigje op groep mensen

GERSFELD - Bij een vliegongeluk in de Duitse plaats Gersfeld zijn zeker drie doden en een onbekend aantal gewonden gevallen. Een Cessna-vliegtuigje vloog in op een groep mensen op een vliegveld. De politie in de Duitse deelstaat Hessen heeft het incident bevestigd.