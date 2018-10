Kinderen gewond na ontploffing op bootje in Amstel

Een kind werd door de klap gelanceerd en kwam daardoor in het water terecht, zo meldt een ooggetuige. De vier gewonde kinderen liepen lichte brandwonden op.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De kinderen zijn direct onder de douche gezet in een woning aan de Amsteldijk Noord en werden later nagekeken door het ambulancepersoneel, zo meldt AT5. De kinderen zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Op de boot was een volwassene aanwezig, maar hij of zij is niet gewond geraakt.