Teunis Z. bekent doodsteken hoogzwangere vriendin Lopik

„Fysiek gaat het goed met hem. Psychisch gaat het niet goed. Hij zit stuk”, zegt Vingerling over het welzijn van zijn cliënt. „Hij neemt volledige verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan en wat er gebeurd is.” Volgens de raadsman kampt Z. met enorme gevoelens van spijt met name richting het dochtertje van zijn partner die – na eerder overlijden van haar vader – nu door zijn toedoen wees is.

Justitie verdenkt Teunis Z. (41) uit Lopik van twee maal doodslag dan wel moord op de 34-jarige Charlotte. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Raadsman Vingerling zegt geen verweer te zullen voeren: „Wel gaan we goed kijken naar de achtergronden waartegen dit heeft kunnen gebeuren. Dat zal natuurlijk nooit een rechtvaardiging vormen voor iemands handelingen, laten we dat vooropstellen. Wellicht maakt het dit iets begrijpelijker. We bekijken nu het aspect of hij dit van plan was of dat dit meer een impulsieve actie is geweest. Ik meen dat er op dit moment geen enkele reden is om uit te gaan van moord”, daarmee stuurt de advocaat aan op doodslag.

Na de dodelijke steekpartij wilde Z. niet meer verder leven. „Hij heeft geprobeerd een einde te maken aan zijn leven. Op dit moment wordt gemeend door deskundigen dat het risico op suïcide niet meer aanwezig is. „Hij is nu rustig.”

Z. plaatste op de avond van de fatale steekpartij een bericht op Facebook waarin hij liet blijken ernstige relatieproblemen te hebben. Zo schreef hij onder meer dat het ongeboren zoontje en het dochtertje van zijn partner ’zo’n moeder niet verdienden’.

Maandagavond overleed de vrouw op het erf van Z. aan de gevolgen van steekwonden. De verdachte ging er met zijn auto vandoor en kon de volgende dag na een urenlange klopjacht door een enorme politiemacht pas worden aangehouden in een bosperceel in Linschoten.