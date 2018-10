Weg VS-ambassade in Turkije heet nu Malcolm X weg

De woordvoerder van de Turkse president Tayyip Erdogan maakte het besluit via Twitter bekend. Volgens Ibrahim Kalin heeft de gemeenteraad van Ankara unaniem met de naamswijziging ingestemd. Het ambassadegebouw is nog in aanbouw.

Turkije heeft eerder de naamgeving van straten waar ambassades staan gebruikt om politieke statements te maken. De Turkse president ontmoette de dochters van Malcolm X onlangs in New York tijdens de vergadering van de VN. Erdogan noemde Malcolm X „een symbool van de strijd tegen racisme.”

De straat waarin het huidige Amerikaanse ambassadegebouw staat werd ook al hernoemd. Het kreeg begin dit jaar de naam Olive Branch Road. Dat is een verwijzing naar de Turkse militaire operatie in Syrië tegen de Koerdische YPG. Dat zijn bondgenoten van de VS, maar ze worden in Turkije beschouwd als een terroristische organisatie.