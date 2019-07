OM eist boete van 5000 euro tegen Geert Wilders

Volgens advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan groepsbelediging, en aanzetten tot haat en discriminatie op 12 en 19 maart 2014. Wilders werd eerder door de rechtbank vrijgesproken van het aanzetten tot haat, en alleen veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Hij werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd.

Volgens de advocaten-generaal heeft Wilders bewust een complete bevolkingsgroep weggezet als minderwaardig, en heeft hij daardoor bewust het risico genomen dat haat jegens Marokkanen in de samenleving werd aangewakkerd.

’Geen onbeperkte vrijbrief’

De PVV-leider koos er nadrukkelijk voor om het niet te hebben over uitsluitend criminele Marokkanen, om de impact van zijn woorden te vergroten, aldus Van Roessel en Sta. Het OM zegt dat een politicus een grote mate van vrijheid heeft om standpunten te verkondigen, „maar dat ook een politicus niet álles mag zeggen. De vrijheid van meningsuiting is geen onbeperkte vrijbrief.” Juist een politicus heeft volgens Van Roessel en Sta een grotere verantwoordelijkheid om de democratische rechtsstaat niet te ondermijnen, en een hele bevolkingsgroep als minderwaardig weg te zetten.

De advocaten-generaal bestreden de stelling van Wilders dat hij niets anders deed dan uitdragen wat al jaren in het partijprogramma van de PVV staat. Daar staat niets in over Marokkanen, zeggen zij. Dat het geen breed gedragen partijstandpunt is bleek volgens hen bovendien uit het feit dat meerdere PVV’ers uit de partij stapten na de Minder Marokkanenuitspraken.

Voortgang

De zaak gaat pas na de zomer op 3 september verder, met het pleidooi van de verdediging van Wilders. Advocaat Geert-Jan Knoops zei niet uit te sluiten dat Wilders een deel van het pleidooi zelf zal voordragen.