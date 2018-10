Week start met zonnetje: 22 - 25 graden!

Nadat het in de nacht van zondag op maandag afkoelt naar een graad of 15, warmt een lekker zonnetje ons land maandag weer behoorlijk op. „Morgen blijft het meest droog en zijn er flinke perioden met zon”, voorspelt Weerplaza.

„Alleen lokaal is verspreid over het land een enkele bui mogelijk. Met in de middag 22 tot 25 graden is het opnieuw vrij warm voor oktober. Een zwakke tot matige zuidelijke wind voert de warme lucht aan. Ook dinsdag hebben we nog met deze warme luchtsoort te maken.”

Ⓒ Sjef Kenniphaas