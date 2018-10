Dreun voor de CSU

Horst Seehofer kon gisteravond nog lachen, maar het grote verlies van zijn partij is deels zijn eigen schuld. Ⓒ Foto AFP

MÜNCHEN - De Duitse regeringspartij CSU verloor gisteren in de Beierse heimat de absolute meerderheid. In de economisch sterkste deelstaat raakte de conservatieve partij veel stemmen kwijt, net als overigens de sociaaldemocratische SPD die eveneens in de coalitie zit met kanselier Angela Merkels CDU. Vooral milieupartij de Groenen en de radicaal rechtse AfD konden profiteren van dit stemmenverlies.