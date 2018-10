VVD wil vaart maken met controle via iPad

In de regio Doetinchem doen ze het al jaren: patiënten met de chronische longziekte COPD hoeven voor hun controles niet langer naar het ziekenhuis te komen. Het is een opluchting voor kortademige patiënten, voor wie de reis naar het ziekenhuis een opgave is. Besloten is daarom om ze bij wijze van proef thuis te gaan volgen. Via een iPad geven de patiënten hun longgegevens door aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze deskundigen kunnen via een videoverbinding ook een e-consult geven. De patiënten worden dus vaker gecontroleerd, maar wel op afstand.

Het Slingeland Ziekenhuis zweert erbij. Sinds de proef worden afwijkende longwaardes eerder opgespoord en behandeld. Hierdoor worden er veel minder COPD-patiënten met loeiende sirenes bij het ziekenhuis binnengebracht.

VVD-Kamerlid Rutte snapt niet waarom niet veel meer ziekenhuizen de werkwijze adopteren. De Doetinchemse proef draait al jaren en boekt uitstekende resultaten. Hetzelfde geldt volgens hem voor het thuis behandelen van mensen met hartfalen. Maar in plaats van het te omarmen, laten veel ziekenhuizen het volgens hem afweten. „Als we dit gaan doen, dan worden ziekenhuispoli’s wel leger, hè. Ik denk dat gevestigde belangen het tegenhouden.” Rutte is daar klaar mee en eist actie van zorgminister Bruno Bruins.

Behandelingen in ziekenhuizen zijn duurder dan de e-consults thuis. Zeker nu zorg steeds duurder wordt, zou de nieuwe behandelmethode van chronisch zieken soelaas kunnen bieden. Het roer moet om, zegt Rutte. „Ik ben er niet van overtuigd dat ziekenhuiszorg per definitie de beste zorg is voor dit soort patiënten.”