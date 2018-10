Kampers blijven kraken

Staat er nu nog – verspreid over het land – een handjevol wagens illegaal op gekraakt terrein, binnenkort worden zonder vergunning grote kampen ingericht, elk met plaats voor meer dan honderden bewoners met kampeer- en vouwwagens. Met de protestacties verzetten kampers zich sinds enkele weken tegen het ’uitsterfbeleid’, het schrappen van woonwagenplaatsen door gemeenten.

Het verzet heeft nu tot gevolg dat bewoners van het kampje in het Brabantse Mill op last van de rechter moeten vertrekken. Bovendien zijn ze gedwongen een dwangsom van 20.000 euro per wagen te betalen. „Maar we betalen niet en blijven staan. We procederen door tot aan de allerhoogste rechter”, aldus woordvoerder Willem Soering van het kampje in Mill.

Illegaal kampje

De groep van circa twintig bewoners die zich aan de bosrand in Renkum heeft gevestigd, trok met het illegale kampje aan de bosrand veel aandacht van dorpsbewoners en passanten.

Ⓒ Gert Budding

„Het is geen kraakactie maar een protestactie. We willen het vooral vredig laten verlopen en aandacht vragen voor de dreigende uitroeiing van de kampbewoner in Nederland. De politie is vanochtend al op bezoek geweest en heeft ons niet eens weggestuurd. Het is serieus: de politiek moet het uitsterfbeleid stopzetten. Als dit zo doorgaat, is er over een paar jaar geen enkel woonwagenkamp meer in het land”, aldus woordvoerder en medebewoner Sjan Havinga van het illegale kampje aan de Schaapsdrift in Renkum.

Havinga: „Het uitroeien van woonwagenbewoners als bevolkingsgroep mag zeker niet stilletjes gebeuren. We zijn geen krakers, maar willen niet in een huis wonen. Leven in en rond een woonwagen is nu eenmaal onze cultuur.”