De Wever weer ruim de grootste in Antwerpen

Over heel Vlaanderen boekt de N-VA een klein verlies ten opzichte van 2012, maar de Vlaams-nationalisten blijven de tweede partij, achter de CD&V. In de provincieraden blijft de N-VA de grootste, met zo'n 25 procent van de stemmen.

De socialisten zetten de neergaande trend van de afgelopen verkiezingen door met opnieuw een verlies aan raadszetels, zowel voor de sp.a in Vlaanderen als de zusterpartij PS in Wallonië. Een pleister op de wonde is dat PS wel de grootste blijft in Wallonië en in de hoofdstad Brussel.

De partij Groen lijkt in Vlaanderen de meeste winst te gaan boeken en stevent naar eigen zeggen af op haar beste score ooit. In Antwerpen won de partij zeven zetels en komt ze met elf mensen in de raad.