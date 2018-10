Agenten voelen zich gevangen

Dennis Spaanstra heeft een nieuwe politievakbond opgericht. Voor het idealisme waarmee hij zijn carriere begon, is binnen de politie haast geen plaats meer. Ⓒ Beeld Werkt

Het broeit bij de politie. Een groeiend aantal agenten heeft de buik vol van de verlammende werkwijze van de Nationale Politie. Eigen initiatief om boeven te vangen zit er niet meer in. Het mag niet van de baas, of kan niet door bureaucratie. Gevolg: teleurgestelde slachtoffers en steeds minder aangiftes. De onvrede is zo groot dat er zelfs een nieuwe politievakbond is opgericht.