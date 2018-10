Ⓒ ANP

Hilversum - Na een weekend lang moddergooien blijft het voor de kijker onduidelijk: heeft RTL Late Night Jenny Douwes in de veelbesproken uitzending van vrijdag een hak gezet? Of was het het boegbeeld van de A7-blokkade zélf die de afspraken met het tv-programma niet nakwam? Verwijten vliegen over en weer.