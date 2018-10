Ook misstanden in gevangenissen Nieuwegein en Alphen a/d Rijn

De beelden van vorige week toonden aan dat gevangenen in Zaanstad onder meer kunnen beschikken over iPhones en drugs. Maar in de gevangenissen in Nieuwegein en Alphen aan den Rijn is de situatie niet veel anders, meldden meerdere ex-bajesklanten de afgelopen dagen aan De Telegraaf.

Contrabande

In PI Nieuwegein kunnen gedetineerden allerlei soorten contrabande bestellen bij bewaarders voor honderdvijftig euro per bestelling. Gevangenen verkopen oudere modellen iPhones met onbeperkte bel- en databundels door voor prijzen tussen de vijfhonderd en duizend euro. Ook leveren bewaarders tegen betaling drank en drugs.

De verboden spullen worden verborgen in lampen. Een ex-gevangene legt uit hoe dat werkt: „De achterkant van een plastic houdertje van een wegwerpscheermesje wordt met een aansteker verhit, waardoor het gaat smelten”, aldus de bajesklant. „Dat gedeelte wordt tegen de schroef van de lamp gezet. Als de achterkant van de houder dan weer stolt, kan de schroef worden opengedraaid. In de lamp worden dan de spullen verborgen.”

Drank en drugs

Ook de met drank en drugs opgeluisterde feestjes in cellen of in de kookruimte vinden niet alleen in Zaanstad plaats. „Ik vond het altijd erg gezellig”, bekent een andere ex-gevangene. „In de groepscellen in Alphen keken we samen naar Utopia en dan werd er volop geblowd of sterke drank genuttigd. Geen bewaarder die er wat van zei.”

In Nieuwegein slaagde een van liquidaties verdachte gevangene erin ongezien een tussenhek over te klimmen. Hij kon bij de gevangenismuur komen, waar handlangers allerlei smokkelwaar overheen gooien of met katapulten overheen schieten. Pas na een uur kregen bewaarders in de gaten wat er was gebeurd. De moordverdachte had toen al allerlei spullen aan medegedetineerden overgedragen.

Medicijnen

Ook wordt volop gerommeld met medicijnen. Een gevangene in een brief: „Sommige gevangenen hebben buiten via de huisarts in het verleden medicijnen toegeschreven gekregen voor bijvoorbeeld een hernia. Binnen gaan ze naar de medische dienst en zeggen ze dat door het slechte matras weer last krijgen van hun rug. De medische dienst valt dan terug op het advies van de huisarts en schrijft de medicijnen weer voor. Doen ze dat niet, dan dreigen gedetineerden dat ze straks weer een hernia hebben en dus niet terug de arbeidsmarkt op kunnen. Mocht dit niet werken, dan laten ze hun advocaat een brief sturen.”