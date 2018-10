Parken en liefde: al eeuwen onafscheidelijk. Ⓒ richard mouw

Oktober of niet, Nederland is in zomerse sferen. Met temperaturen van dik boven de twintig graden blijven de handschoenen en muts in de kast. Recreatieplassen stromen vol en bezoekers lopen in korte broek rond op de kerstafdeling van het tuincentrum.