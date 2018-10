Actieclub creatief met de waarheid

Op 26 september organiseerden De Goede Zaak en Defense for Children een demonstratie in Katwijk. Ⓒ EPA

Katwijk - Sinds Howick en Lili op het nippertje toch een verblijfsvergunning kregen, duiken overal in het land nieuwe ’schrijnende gevallen’ op. Dat is geen toeval: gelouterde linkse politici van actieclub De Goede Zaak slagen er in zowel de publieke omroep als Kamerleden te bewerken.