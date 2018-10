Aangiften tegen Britse sjeik wegens verkrachting

De 51-jarige religieus leider Faiz-ul-Aqtab Siddiqi heeft duizenden volgelingen en bestuurt een moslimcommune op een afgesloten landgoed bij Birmingham. Bij hem wonen ook tientallen Nederlandse gelovigen, vooral uit de omgeving Den Haag. De Hijaz-beweging heeft nauwe banden met de Noeroel Islam moskee in de hofstad.

Misbruik

De twee Nederlandse vrouwen hebben bij de politie verklaard dat de sjeik hen in de jaren negentig als kind meermalen seksueel heeft misbruikt. Een derde Nederlandse deed al in de jaren negentig aangifte tegen de vader van de geestelijke, ook wegens verkrachting. Vader Abdulwahab overleed in 1994 terwijl de politie de zaak onderzocht.

De Britse advocaat en voormalig hoofdprocureur Nazir Afzal heeft tientallen misbruikzaken behandeld en volgt ook de zaak-Siddiqi. Volgens hem is het voor moslimvrouwen vanwege de eer- en schaamtecultuur een extra moeilijke stap om naar voren te treden met hun verhaal. „In deze gemeenschap heeft men liever dat slachtoffers in stilte lijden. Dat geldt nog extra als het gaat om een religieus leider, die geldt als min of meer onaantastbaar.”

Brute manier

De moeder van twee Nederlandse meisjes die zeggen dat ze slachtoffer zijn van de sjeik, is boos dat haar signalen binnen de gemeenschap jarenlang zijn genegeerd. „Mijn kinderen zijn op de meest brute manier misbruikt”, schrijft ze. „Ik zie hoe ze tot de dag van vandaag lijden aan de gevolgen. Wat de familie Siddiqi heeft gedaan is verwoestend.” Ze waarschuwt dat op het landgoed van de sjeik nog altijd religieuze bijeenkomsten worden gehouden, alleen voor kinderen.

Sjeik Siddiqi is advocaat voor sharia-rechtbanken en ondernemer. Een van zijn bedrijven runt hij samen met secretaris Galied Ashruf van de Haagse Noeroel Islam moskee. Onder het bedrijf SIB Global Investments viel een bedrijfsplan voor een vakantiepark inclusief een bar met 117 verschillende soorten bier.

Diskrediet

Siddiqi gaat niet in op vragen over de kwestie. Eerder liet hij via zijn advocaat weten dat berichten over seksuele mishandeling ’ongegrond’ zijn. Hij zegt dat opstandige Haagse moskeebezoekers zijn familie in diskrediet willen brengen.

Tips over deze zaak? s.schoonhoven@telegraaf.nl

