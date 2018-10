’Onderzoek van defensie naar ongewenst gedrag schiet tekort’

De bereidheid om misstanden te melden is bij defensie laag, ook omdat er onvoldoende vertrouwen is dat er iets goeds mee gebeurt. Defensie zal mogelijk in reactie de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) versterken.

Vandaag is behalve de presentatie van het rapport ook de eerste bijeenkomst van de Inspectie Veiligheid Defensie, ingesteld naar aanleiding van de dodelijke ongevallen in Ossendrecht en Mali. Als eerste neemt de defensiewaakhond het gebruik van de schietbaan in Bergen op Zoom door defensie onder de loep.

