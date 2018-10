Achtervolging in Parijs na incident met busje

Ⓒ ANP

PARIJS - In de Parijse voorstad Aubervilliers is zondagavond een man met een bestelbus ingereden op voetgangers. Volgens de Franse krant Le Parisien reed de chauffeur na een ruzie met zijn bus de stoep op. Er vielen geen gewonden. De politie heeft de chauffeur na een wilde achtervolging aangehouden in buurgemeente Saint-Denis. Een agent raakte lichtgewond.