Vrouw steekt paar keer de A12 over

Ze is meegenomen naar het politiebureau maar dat ging niet zonder slag of stoot. Ze probeerde de ramen van de politieauto te vernielen. Die werd daarop aan de kant gezet in afwachting van een ambulance. Agenten zijn met haar meegereden en hebben haar overgedragen aan de hulpverlening.

