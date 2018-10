Trump: klimaatverandering geen fabel

„Ik denk dat er iets aan het veranderen is”, zei Trump over de klimaatverandering. De president voegde eraan toe dat hij niet van plan is om biljoenen dollars uit te geven aan maatregelen tegen de opwarming van de aarde. Hij zei dat dit „miljoenen en miljoenen banen” zou kosten.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 had de Republikein Trump nog gezegd niet zo te geloven in klimaatverandering. Hij beloofde veel banen te creëren, onder meer in de kolen- en olie-industrie. Na zijn verkiezing tot president trok Trump de VS terug uit het klimaatakkoord van Parijs.