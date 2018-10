Voorwaardelijke straf geëist tegen moeder vondeling CS

De 40-jarige Nabila R. blijkt een Marokkaanse met een tijdelijke Italiaanse verblijfsvergunning. Ze kwam met de 3-jarige Amir uit Zuid-Europa, waar ze de jongen nauwelijks aankon. Hij was niet zindelijk, praatte niet en schreeuwde alleen maar. Niemand wilde met haar omgaan door het kind en ze werd zelfs uit huis geplaatst, vertelde ze tijdens de rechtszaak. Ook in Nederland zette een vriendin haar uit huis, omdat het kind zich zou misdragen.

Uit pure wanhoop liet ze de jongen op zondagmiddag 26 november 2017 achter op het Centraal Station. De camerabeelden gingen heel Nederland door hoe zij samen nog op het station liepen. Na haar vertrek rende de jongen door de hal. Op zoek naar zijn moeder. Uit het onderonsje tussen de rechters en moeder bleek zij een uur en kwartier later nog een keer op het station te zijn gaan kijken. De rechters vonden die poging niet overtuigend. ,,Maar u bent allen moeder, u weet dat een moederhart een kind nooit loslaat”, snikte zij.

Hoewel er in haar tas een treinkaartje naar Schiphol en een ticket naar Casablanca werden gevonden, drie dagen later bij haar aanhouding, hield Nabila R. bij hoog en laag vol dat ze niet wilde vertrekken. Ze zei zich ervan bewust te zijn dat op een plek met zoveel camera’s toch wel werd achterhaald dat zij haar zoontje had achtergelaten.

Daarmee werd de daad in de rechtbank vervormd tot een schreeuw om hulp. De advocate van de analfabete en zwakbegaafde Nabila R., die tijdens de daad aan depressies leed, vertelde dat het de enige mogelijkheid was voor haar cliënte om support af te dwingen. R. bevestigde die lezing: ,,Want op het CS is het zo druk, daar durft niemand hem aan te raken. Maar daar gaan ze hem wel helpen.”

De rechters hielden haar voor dat het een wonder was dat een aardige buschauffeur het eenzame jongetje zag en niet iemand met slechte bedoelingen.

Uiteindelijk is het wel zo uitgepakt, zoals Nabila R. hoopte. De jongen is in een pleeggezin geplaatst en hij zit daar nog steeds. De rust doet hem goed. Hij praat, gaat naar school en hij mag zijn biologische moeder één keer per week zien. ,,Hij doet het echt goed”, zei R. om daar aan toe te voegen dat zij hem in de toekomst wel weer terug wil.

Dat zal niet zomaar gaan. De rechters waren zeer begaan met het lot van de jongen en wilden dat hij ook in de nabije toekomst zo goed mogelijk geholpen wordt. Daar paste een vrijspraak van moeder niet in. Omdat haar verblijfstatus ongewis is, kan de reclassering haar alleen helpen als zij in het straftraject zit. De eis van de officier van justitie was daar ook op afgestemd: naast de 19 jagen gevangenisstraf, die R. al uitzat in voorarrest, hoorde de vrouw nog 60 dagen voorwaardelijk eisen met een proeftijd van 2 jaar. De afgevaardigde van de reclassering stelde daar wel bij dat R. zich moet onderwerpen aan hulp, zoals dagbesteding. De advocate van R. vertelde dat het ook het leren van Nederlands of een moederkind-traject kan behelzen.

De uitspraak van de rechter volgt op 29 oktober. Lees hier de tweets van onze verslaggever terug.