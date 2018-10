Doden door noodweer in Zuid-Frankrijk

Negen slachtoffers werden gevonden in de gemeente Trèbes. Een vrouw werd meegesleurd door het water in de plaats Villardonnel. Twee andere slachtoffers werden gevonden in Villegailhenc. Ook viel een dode in Villalier.

In Pezens zijn duizend inwoners geëvacueerd in verband met risico's van een nabijgelegen dam.

De scholen in de Aude zijn maandag dichtgebleven in verband met het noodweer. Ook veel wegen zijn afgesloten. De televisie toonde beelden van straten die in woeste rivieren waren veranderd. Auto's werden door het water meegesleurd. De prefect vertelde dat in de nacht van zondag op maandag evenveel regen was gevallen als normaal in een half jaar. In sommige gemeenten stond het water 6 meter hoog.

Afgelopen donderdag had zware regenval in Zuid-Frankrijk ook al twee slachtoffers geëist. Toen werden in de plaats Sainte-Maxime aan de Côte d'Azur verschillende auto's in de Middellandse Zee gespoeld, de twee werden dood in een auto ontdekt.