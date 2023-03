Acht doden door schietpartij bij Jehova's Getuigen in Hamburg

De Duitse krant Tagesspiegel schrijft dat de schutter een voormalig lid was van de geloofsgemeenschap. Hij zou tussen de 30 en 40 jaar zijn geweest. Het motief is nog onbekend, maar de politie gaat ervan uit dat hij alleen gehandeld heeft. In de middag wordt in Hamburg een persconferentie gehouden met meer informatie.

Bondskanselier Olaf Scholz uitte vrijdagochtend zijn medeleven aan de nabestaanden na deze "brute gewelddaad".

Schoten

De politie kreeg donderdagavond rond 21.15 uur een melding over een schietpartij. Een speciale eenheid van de oproerpolitie die in de buurt was, drong het gebouw binnen en hoorde een schot vanaf een bovenverdieping, aldus de politiewoordvoerder. Daar werd één persoon op die verdieping dood aangetroffen.

De schietpartij vond plaats in een bedrijfsgebouw van drie verdiepingen. Na de schietpartij kregen omwonenden de waarschuwing binnen te blijven, maar deze waarschuwing werd net na middernacht opgeheven. Het gebouw is doorzocht op explosieven, maar er werd niets gevonden.

Wat voor soort evenement de Jehova’s Getuigen hielden, is onduidelijk. Volgens de politie waren er meerdere mensen bij het evenement aanwezig, dat volgens de website van de Jehova’s Getuigen publiek toegankelijk was.

’Vier keer’

Een buurtbewoonster, de 23-jarige studente Lara Bauch, meldde donderdagavond laat dat er in het gebouw herhaaldelijk geschoten werd. „Vier keer en elke keer werden er meerdere schoten gelost met tussenpozen van ongeveer 20 seconden tot een minuut. Ik keek verder uit het raam en zag een persoon als een bezetene rennen van de begane grond naar de eerste verdieping bij de Jehova’s Getuigen.”

Volgens Bauch werd de kerkdienst altijd goed bezocht door een gemengd publiek van gezinnen, ouderen en jongeren.

Lees hieronder verder

De situatie in Hamburg. Ⓒ ANP / AP

De Hamburgse burgemeester Peter Tschentscher heeft op social media zijn ontzetting uitgesproken over de schietpartij. „De berichten zijn schokkend”, schreef Tschentscher op Twitter. „Mijn diepste medeleven gaat uit naar de families van de slachtoffers. De hulpdiensten werken keihard om de daders op te sporen en de achtergrond op te helderen.” Tschentscher riep burgers ook op de instructies van de politie op te volgen.