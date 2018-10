Fred Ros getuigt in Holleeder-proces

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur).

De ondervraging van Ros verloopt via een intermediair. Dit heeft de rechtbank vorige week besloten. De beslissing volgde op een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM). Dat stelde dat het gevaar te groot is dat aan de hand van zijn woordgebruik te herleiden is waar Ros verblijft. Ros kreeg een nieuwe identiteit.

De ondervraging via een tussenpersoon is zeer tegen de zin van Holleeders raadsman en ook de rechtbank is „ongelukkig” met de beslissing. „Maar de veiligheid staat voorop. Daar kunnen we niet omheen.”

Ros zou vanuit de gevangenis een opdracht hebben gegeven aan La Serpe om de Hilversumse crimineel George van D. te vermoorden. Ros heeft dit altijd „onzin” genoemd en kreeg eerder al gelijk van het gerechtshof, dat geen bewijs zag. La Serpe, van wie de beschuldiging aan het adres van Ros kwam, werd veroordeeld voor de voorbereiding van de voorgenomen aanslag.

’Een van de twee kroongetuigen liegt’

„De conclusie: een van de twee kroongetuigen liegt”, constateert Holleeders advocaat Malewicz. De rechtbank heeft volgens hem „wel iets om over na te denken” en moet „een geheel eigen afweging maken” over de betrouwbaarheid van de beide kroongetuigen.

Het OM denkt dat Dino Soerel samen met Holleeder is opgetrokken bij het geven van de opdracht voor de liquidaties van Willem Endstra (2004) en John Mieremet (2005). Ook voor die moorden staat Holleeder momenteel terecht.