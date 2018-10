Droogte houdt aan: waterstand Rijn laagst ooit

Nooit eerder stond de Rijn lager dan de 6,80 meter van nu. Ⓒ ANP

LOBITH - Afgelopen weekend sneuvelde er door het warme nazomerweer al een aantal weerrecords. Nu is het ook raak als het om de waterstand gaat. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith bereikte in de nacht van zaterdag op zondag een nieuw laagterecord. Nooit eerder stond de Rijn lager dan de 6,80 meter van nu.