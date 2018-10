’Huys op stoel Tan slechte keuze’

Een kat in het nauw maakt rare sprongen is het gezegde. Zijn actie vrijdagavond om de afspraak met Jenny Douwes, de frontvrouw van de pro pieten Friesen, om haar niet aan tafel te zetten met de anti-Zwarte Pietenactivisten te breken is ver onder de gordel. Respect voor Douwes dat ze rustig bleef en probeerde duidelijk te maken dat de actie van Huys tegen de gemaakte afspraken in is.

Deze lage actie was bedoeld om d.m.v. een relletje betere kijkcijfers te scoren, helaas het heeft gewerkt een verdubbeling van de kijkcijfers ten opzichte van donderdagavond. Een feit is dat Huys zijn gasten een ordinair ‘oor heeft aangenaaid’, dit getuigt van gebrek aan respect.

Huys vervangen voor Tan is een hele slechte keuze geweest van RTL! Hoe lang zal het nog duren voordat Beau van Erven Dorrens op de stoel zit van Huys? Kan mij niet snel genoeg gebeuren.

Niels J. Kooijman, Amstelveen