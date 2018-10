’Nieuw journalistiek dieptepunt’

In welke wet staat dat journalisten mensen, organisaties, rampen of politici de maat mogen nemen, of zelfs mogen controleren? In welke wet staat dat een gegeven woord, een belofte vervalt voor flauw journalistiek eigen gewin?

Jammer dat mevrouw ProPiet te verbouwereerd was en bleef zitten, maar laat zij de laatste zijn die blijft zitten. Sta op, sta op voor een eerlijk Nederland. Afspraak is afspraak en anders vervalt de afspraak. Ik hoef jou niets te vertellen, ik hoef niet mee te werken. Dus toon respect.

Het wordt hoog tijd dat oneerlijke en opruiende journaille nu eens door ons mensen de maat genomen wordt. Want wie controleert hen nu eigenlijk...

H.H. Meinema, Haaksbergen