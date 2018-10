’Luister beter naar patiënt’

Ik hoefde me geen zorgen te maken, ’wees blij dat het zeer doet, dan is het géén kanker’.

Na drie maanden uiteindelijk een mammografie. Het bleek een hormoon- en eiwitgevoelige tumor van zo’n 4,5 cm. Na een lang, intensief behandelingstraject, ben ik er gelukkig nog, ook al heb ik nog dagelijks last van één en ander. Misschien als ik eerder was doorgestuurd had ik nu minder problemen gehad.

De borstkankerzorg is goed, maar kan nóg beter als de huisarts beter naar de patiënt luistert en meteen doorverwijst.

Joke Woestenburg