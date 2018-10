Hoe zit het nu echt met... de midlifecrisis?

Wat is het?

De midlifecrisis, die ook weleens ‛de tweede puberteit’ wordt genoemd, is een fase tussen je dertigste en je vijftigste. Ineens is er die realisatie: ik ben oud geworden. Een gevoel dat voor vrouwen nog eens onderstreept wordt door de overgang, als de hormonen door het veranderende lijf gieren.

Ineens groeit het besef dat het leven eindig is en dat nog lang niet alle doelen zijn behaald. En er ontstaat een drang om alles drastisch om te gooien.

Je stopt bijvoorbeeld met de baan die je altijd met veel plezier had, om op je 45ste jezelf te vinden tijdens een spirituele backpack-reis door India, terwijl manlief de handige vijfdeurs gezinsauto heeft ingeruild voor een motor en leren jasjes draagt op advies van de knappe jonge verkoopster, want ‘het maakt hem zo lekker jong’.

Opgebiecht: Mijn vriend en ik hebben seks voor de webcam

Excuus

De term midlifecrisis is in 1965 bedacht door psychoanalyticus Elliott Jaques. “En ondanks al het cynisme en de kritiek, is de term in het taalgebruik gebleven. Wat betekent dat het wel erkend wordt,” aldus psycholoog Jeffrey Wijnberg.

“Zelf spreek ik er niet snel van. Als een man vreemdgaat en zijn gezin in de steek laat, zegt een vrouw: ‘Ik denk dat het een midlifecrisis is’. Daarmee stelt ze zichzelf gerust. Want heel veel mensen hebben een midlifecrisis, het is van voorbijgaande aard en het ligt niet aan haar of de relatie, het is een fase waar hij doorheen gaat. Het is een mooi excuus voor egoïstisch gedrag.

Ouder worden

Aan de andere kant is het wel zo dat als je jong bent en net aan een baan begint, je hele leven nog voor je ligt. En dan ben je ergens rond de 35 en denk je: is dit wat ik me erbij had voorgesteld? Je bent wat illusies armer. De een accepteert dat, de ander niet. Die gaat plastische chirurgie doen, marathons lopen of obsessief gezond eten. Alles om maar jong te blijven.”

Ontevreden

Toch gaat de midlifecrisis dieper dan die drang om jong te blijven. Onderzoek van de Universiteit van Warwick toont aan dat mensen rond hun 40ste het meest ontevreden zijn over hun leven.

Volgens de Duitse econoom Hannes Schwandt, die dertien jaar lang 23.000 mensen tussen de 17 en 85 jaar oud volgde, komt dat omdat jonge mensen optimistische verwachtingen van de toekomst hebben.

De mislukking daarvan wordt in het midden van het leven pijnlijker gevoeld dan aan het einde. Vijftigers en zestigers hebben zich neergelegd bij de tegenvallers die hen als veertiger frustreerden.

Mandy (17) heeft een dodelijke stofwisselingziekte: we weten niet hoe lang ze nog leeft

Wat te doen?

Hoe ga je de midlifecrisis te lijf? Een manier vinden om er goed mee om te gaan, is lastig. “Want iemand die in een midlifecrisis zit, beseft dat zelf niet,” legt Jeffrey uit. “Als ze kritiek krijgen op hun gedrag, denken ze: ik geniet tenminste weer optimaal van het leven, ze zijn gewoon jaloers. Pas als ze er later op terugkijken, denken ze: wat zat ik in een midlifecrisis.”

Filosoof Kieran Setiya zegt dat helder nadenken de enige manier is om de midlifecrisis door te komen. Focus niet te veel op het verleden of doelen voor de toekomst, maar vind betekenis in de kleine dingen. En onthoud dat je midlifecrisis niet voor altijd is. Sterker nog, na ons 50ste voelen we ons weer gelukkiger dan ooit. Een kwestie van even doorbijten dus.

Trek die beha uit, borsten moeten wiebelen!