Tijdens een kampeerweekje nabij het Limburgse plaatsje Panningen liepen wij langs slagerij John Philipsen. Op de stoep een bord: ’Het is er weer: Balkenbrij!’ Ooit hoorden we onze ouders met weemoed spreken over dit gerecht, maar zelf hadden we geen idee wat balkenbrij is. Daarom de slagerij ingestapt om aan de slager opheldering te vragen. Deze toonde ons een stuk balkenbrij en legde rustig uit waar het uit bestaat en hoe je het moet bereiden. Vervolgens stopt hij ons spontaan een stuk balkenbrij in handen en wil van geen afrekenen weten. Top slagerij Philipsen!

Fam. S. de Boer, Heerenveen