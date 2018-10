Opnieuw minder misdrijven geregistreerd

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - De politie heeft vorig jaar minder misdrijven geregistreerd dan in 2016. In 2017 zijn ongeveer 830.000 misdrijven opgetekend. In vergelijking met 2016 is dat een daling van 11 procent. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een derde gedaald.