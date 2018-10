Minister Ollongren: per 2021 al stemmen vóór verkiezingsdag

Met het pakket maatregelen wil de bewindsvrouw het voor iedereen mogelijk maken om zonder druk een stem uit te brengen. Bij de zogenaamde proef ’early voting’ – eerder stemmen – zijn de omstandigheden anders dan in het stemlokaal. Kiezers ervaren dan geen druk van andere wachtende kiezers, kunnen oefenen met het stemmen en het is mogelijk getrainde stembureauleden het proces te laten begeleiden.

Op dit moment is het niet toegestaan om hulp te krijgen tijdens het stemmen, uit angst voor beïnvloeding. Alleen mensen met een fysieke beperking kunnen ondersteuning krijgen. ,,Voor kiezers met een verstandelijke beperking laat de huidige Kieswet geen hulp toe in het stemhokje’’, meldt Ollongren.

Ook stemmen op een andere dag dan verkiezingsdag is nu niet mogelijk. Hoe de experimenten er concreet uitzien is nog niet bekend, meldt een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ,,Dit wordt ook besproken met vertegenwoordigers van belangenorganisaties.’’ Streven is om de experimenten bij de verkiezingen van 2021 toe te passen.