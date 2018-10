Knuffelpuppy’s tegen tentamenstress op UvA

Studenten gaven de puppywens vorig jaar door toen naar hun ideale bieb werd gevraagd. Op universiteiten in Amerika bleek het een groot succes. Via de credits van een film kwam biebmedewerker Marloes van Wagtendonk in contact met een dierencastingbureau. Zij konden de hondjes aanleveren.

400 euro

De actie gaat de universiteit in totaal ongeveer 400 euro kosten. Hier zitten de kosten voor een hondengeleider bij in. Maximaal tien studenten mogen tegelijkertijd naar binnen om een kwartier met de diertjes door te brengen, zo blijkt uit studentenblad Folia. In totaal is tijdens de tentamenweek plek voor 160 knuffelgrage studenten.