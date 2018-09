Marcel Peereboom Voller Ⓒ De Telegraaf

Beatles of Stones. Ajax of Feyenoord. Ard of Keessie. De Mac of de Burger King. Bassie of Adriaan. Kat of hond. Het zijn de grote vragen des levens waarbij in één klap duidelijk wordt aan welke kant je staat en wat voor type mens je bent. Eerst maar eens de antwoorden, dan een anekdote. Beatles. Ajax. Ard. Rookworst van de Hema. De kwestie clown of acrobaat is als kiezen tussen twee kwaden, maar met het mes op de keel wordt het toch Bassie.