Huizen ontruimd na vondst zwaar vuurwerk

LEERDAM - Update - De politie heeft in een huis in de Lindestraat in Leerdam 161 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden, zoals zogenoemde supercobra’s, shells en nitraten. Ook zijn er wapens en verdovende middelen gevonden. De 28-jarige bewoner is aangehouden.