Nieuwe ambassadeur Suriname niet welkom

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigde donderdagavond berichtgeving van het Surinaamse Star Nieuws. Nederland heeft dit inderdaad van de Surinaamse autoriteiten vernomen, aldus een woordvoerster. Volgens haar is er geen enkele reden gegeven. Nederland gaat dit nu eerst verder onderzoeken.

Bij de nieuwe ambassadeur in Paramaribo gaat het om Anne van Leeuwen. Hij moet Ernst Noorman opvolgen, die inmiddels afscheid heeft genomen. Van Leeuwen was van 1993-1996 diplomaat in Suriname op de Nederlandse ambassade.