Ⓒ Johan Bloemers/ MaRicMedia

NEDERWEERT-EIND - Een 23-jarige automobilist is overleden aan de gevolgen van een eenzijdig verkeersongeval in het Limburgse Nederweert-Eind. Hij raakte zwaargewond toen hij zondagochtend met zijn auto over de kop sloeg op de Houtsberg. De man werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar enige tijd later overleden.