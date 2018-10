Smeerpijp op heterdaad betrapt

Ryan Malek is tot een voorwaardelijke straf veroordeeld voor deze ’autoerotic act’, zo schrijft de site Smoking Gun die gespecialiseerd is in bizar Amerikaans politienieuws.

De verdachte moet wel verplicht op cursus om een andere uitlaatklep te zoeken voor zijn behoeftes.

Ryan was al meerdere keren door mensen gezien in de garage. Pas na een paar keer surveilleren was de smeerpijp er gloeiend bij. De agenten moesten Malek taseren om hem in de boeien te kunnen slaan.

Na een blaastest bleek ook nog eens dat de uitgelaten Amerikaan in de parkeergarage straalbezopen was.

Justitie is wel klaar met zijn wangedrag. Eerder werd hij al eens voor mishandeling en het bezit van marihuana gearresteerd.