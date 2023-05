Nederland trekt eropuit in ’vrij fris lenteweer’

De zon warmt de lucht donderdag geleidelijk op. Aan het eind van de ochtend is het op veel plaatsen 10 of 11 graden: het is vanochtend dus nog vrij fris lenteweer. Het is droog met een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Er staat weinig wind.

Ook vanmiddag blijft het vrij fris voor de tijd van het jaar. „De meeste zon lijkt weggelegd voor de kustprovincies. In het oosten zien we meer wolken”, aldus Van Wezel. De maximumtemperatuur komt uit op 13 of 14 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden en zuidoosten.

Graadje warmer

Vanavond is het droog met opklaringen en in de nacht naar vrijdag koelt het bij weinig wind opnieuw flink af: zo’n 5 graden. Vrijdag wordt het een graadje warmer met zonnige perioden. De temperatuur stijgt op veel plaatsen naar 17 of 18 graden. „Het weerbeeld laat wederom een afwisseling van wolken en zonnige perioden zien.”

Komend weekend wordt het nog wat warmer. Zaterdag wordt het 16 tot 20 graden en zondag komt het kwik op veel plaatsen ruim boven 20 graden uit. De eerste dag van het weekend verloopt nog droog, maar zondag neemt vooral landinwaarts de kans op een regen- of onweersbui toe.

Het warme weer houdt maandag waarschijnlijk nog aan, maar vanaf dinsdag lijkt de temperatuur een daling in te zetten. Er zijn perioden met zon, maar er is ook kans op een lokale regen- en onweersbui.