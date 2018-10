Defensie: één meldpunt voor misstanden

De inrichting van een centraal meldpunt is een van de aanbevelingen van de commissie die het onderzoek heeft uitgevoerd. Het moet daardoor makkelijker en veiliger worden om misstanden te melden. Nu telt Defensie nog vijftien verschillende meldpunten, die worden samengevoegd.

Verder moet Defensie volgens Visser „op alle niveaus en in de hele organisatie” werken aan beter normbesef. „Er is heel veel werk aan de winkel. Alle medewerkers van Defensie moeten zich veilig kunnen voelen bij elkaar en bij de organisatie”, aldus de staatssecretaris. „Dit rapport laat zien dat we dat nog onvoldoende op orde hebben.”

Het nieuwe meldpunt komt te vallen onder de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID), en daarmee binnen Defensie. Toch denkt Visser dat het meldpunt ver genoeg van de werkvloer af komt te staan. Commissievoorzitter Ellen Giebels denkt dat alles zal afhangen van hoe het meldpunt wordt ingericht en welke bevoegdheden het krijgt.