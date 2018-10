Mensen onwel in kantoorpand Bunnik

Meerderen personen worden nagekeken door ambulancepersoneel en een persoon is naar het ziekenhuis overgbracht. De brandweer verricht metingen. Ⓒ AS Media

BUNNIK - Een kantoorpand in Bunnik is maandag enige tijd ontruimd geweest nadat in totaal 21 mensen onwel waren geworden. Een van hen moest naar het ziekenhuis, de anderen zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.