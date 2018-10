’Terroristenhelper 9/11 naar Marokko’

Mounir el Motassadeq Ⓒ EPA

HAMBURG - Duitsland brengt maandag de veroordeelde terroristenhelper Mounir el Motassadeq (44) over naar Marokko. Dat melden meerdere Duitse media. El Motassadeq, die in Hamburg hulp bood aan onder meer zelfmoordpiloot Mohammed Atta, werd vanuit de gevangenis in Hamburg overgebracht naar de luchthaven.