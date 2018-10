Teruggekeerde Syriëgangers Reda N. en Oussama A. voor de rechter

Reda poseerde in IS-gebied met zware wapens.

Amsterdam - De teruggekeerde Syriëgangers Reda N. (24) uit Leiden en Oussama A. (23) uit Utrecht zijn in Turkije al tot zes jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze werden daar in afwachting van hun hoger beroep in vrijheid gesteld. Terug in Nederland is het tweetal opnieuw opgepakt. Maandagmiddag verschijnen ze voor de rechtbank.