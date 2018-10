’Naaktrenner’ gearresteerd op parkeerterrein attractiepark

De man werd betrapt op de parkeerplaats van het Busch Gardens themapark in het Amerikaanse Williamsburg, zo meldt de New York Post. Volgens de lokale politie probeerde de ’naaktrenner’ zich vechtend van omstanders en agenten los te maken om te ontsnappen. Door een verdovingspistool te gebruiken, wist de politie de man in te rekenen. Hij werd onder invloed van alcohol en drugs naar het ziekenhuis vervoerd.

Naast naaktrennen bleek de verdachte meerdere overtredingen op zijn naam te hebben staan. Zo bleken er nog vijf arrestatiebevelen open te staan. Volgens een woordvoerder van de politie is de man een marinier die gestationeerd is in Norfolk.