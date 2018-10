Saoedische vorst wil intern onderzoek Khashoggi

Een gerespecteerde Saudische journalist, Jamal Khashoggi, die kritiek uitte op de Saudische kroonprins, is 2 oktober in Istanbul het Saudische consulaat binnengestapt om wat papieren te regelen. Hij is nooit meer teruggezien. Volgens Turkse autoriteiten is hij in het pand gemarteld en vermoord door een groep Saudi's die eerder die dag in twee kleine vliegtuigen naar Turkije was gekomen. De Turkse politie krijgt maandagmiddag de gelegenheid het pand te doorzoeken.

De verdwijning van Khashoggi heeft ook tot wrijvingen geleid tussen de oude Saudische en Amerikaanse bondgenoten. Khashoggi woonde in de VS en schreef onder meer voor de Washington Post. President Trump heeft gedreigd met strafmaatregelen als blijkt dat Khashoggi in het consulaat is vermoord. Saudi-Arabië dreigde vervolgens met nog zwaardere tegenmaatregelen en waarschuwde dat het land grote economische invloed heeft.

Trump heeft naar eigen zeggen maandag met de koning gesproken. Die heeft volgens Trump gezegd geen idee te hebben wat er met Khashoggi is gebeurd. Onder de verdachten die in media worden opgevoerd is de zoon van de aan ouderdomskwalen lijdende koning Salman, kroonprins Mohammed bin Salman. De 33-jarige kroonprins is een erg ambitieus lid van de clan van de Sauds en is de feitelijke machthebber in Saudi-Arabië. Hij duldt volgens waarnemers geen kritiek.