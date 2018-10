Vader topvoetballer Kompany burgemeester

Kompany boekte met zijn partijencoalitie ProGanshoren forse winst ten opzichte van de vorige verkiezingen. De coalitie is nu de grootste, dankzij meer dan 28 procent van de stemmen. Zijn zoons Vincent en François feliciteerden hem meteen hartelijk via sociale media.

De politicus Kompany is zelf ook blij verrast: ,,We hebben hard gewerkt tijdens de campagne, maar ik had niet gedacht dat het voldoende zou zijn om burgemeester te worden.'' Volgens Kompany heeft ProGanshoren ,,mensen aangesproken van alle rassen en gemeenschappen''. Hij komt zelf uit Congo.

Ganshoren telt ongeveer 24.000 inwoners. Kompany was er al gemeenteraadslid en hij zit ook in het parlement van Brussel. Er was in verscheidene Belgische plaatsen een link tussen voetbal en gemeentepolitiek. De voormalige Rode Duivels (nationaal elftal) Jan Ceulemans en Filip De Wilde bijvoorbeeld behaalden gemeenteraadszetels in Westerlo (Antwerpen) en in Zele (Oost-Vlaanderen).