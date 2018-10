Meisje (14) zwaargewond na gijzeling in apotheek Keulen

Het gaat om een 14-jarig meisje. Volgens lokale media heeft het meisje brandwonden opgelopen. Dat zou zijn gebeurd toen de gijzelaar een brandend voorwerp naar mensen in een fastfoodrestaurant gooide. De Duitse politie heeft dat echter niet bevestigd.

Het meisje werd al voordat de politie een einde maakte aan de gijzeling afgevoerd naar het ziekenhuis. Toen de politie later een bevrijdingsactie begon, raakte de dader zwaargewond. Hij moest gereanimeerd worden. De vrouw raakte lichtgewond.

Contact politie

Het is niet bekend wat de dader bewoog. Hij zou eerst een brandend voorwerp naar mensen in een fastfoodrestaurant hebben gegooid, om vervolgens de vrouw te gijzelen. Wat de rol van het meisje precies was, is niet bekend. De politie had tijdens de twee uur durende gijzeling contact met de man.

De massaal uitgerukte politie van de domstad ontruimde vanwege de gijzeling het station en legde ook het treinverkeer stil. Het station van Keulen is een van de drukste van Duitsland.

Terreur

De politie houdt er rekening mee dat de dader een terroristisch motief had. De gijzelnemer zou tijdens de gijzeling hebben gezegd dat hij bij Islamitische Staat (IS) hoorde, zeiden de autoriteiten tijdens een persconferentie.

De dader is vermoedelijk een 55-jarige Syriër met een verblijfsvergunning die sinds 2016 in Duitsland verblijft. Zijn paspoort of identiteitsbewijs is gevonden in de apotheek, maar er is nog geen honderd procent zekerheid. De man is herhaaldelijk aangehouden voor diefstal en drugsgerelateerde delicten.