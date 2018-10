Man wint tweemaal lotto op één dag en wordt miljonair

De veertiger uit Queensland vulde zaterdag de dertiende eigenlijk per ongeluk twee papiertjes met dezelfde nummers in en won zo tweemaal 993.000 Australische dollars, dat is dik 1,2 miljoen euro.

Volgens news.com.au speelt hij al jaren met dezelfde cijfercombinatie in de Gold Lotto. „Ik ben nu eenmaal bijgelovig. Het zijn mijn favoriete nummers”, zegt de man die verder anoniem wil blijven. Op de vraag of hij nu stopt met werken, zegt de Australiër: „dat zit er dik in”. Hij wil ieder geval iets gaan doen voor zijn vader en moeder, zo zei hij.

Toen de veertiger na de trekking werd gebeld, dacht de Australiër in eerste instantie nog dat hij één keer had gewonnen. Dit was letterlijk zijn reactie: „Holy f**k. Two? Two? Oh my god. I’ve got double that win? Mate, you’re kidding me, you are kidding me.”