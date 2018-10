Heldendaad op A5: onwel geworden man tot stilstand gebracht

„De bestuurder reed eerst tegen een bus en daarna raakte hij met zijn auto de linker en rechter vangrail”, aldus een politiewoordvoerder. Enkele andere automobilisten zagen dat gebeuren en gingen voor hem rijden. Door opzettelijk tegen de auto van de man aan te rijden, lieten ze de wagen snelheid verminderen en konden ze erger voorkomen.

„De man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was op dat moment aanspreekbaar.” Volgens de politie hebben de weggebruikers die te hulp schoten een heldendaad verricht. „Heel mooi om te zien hoe deze helden samenwerkten”, reageert Rijkswaterstaat. Onbekend is nog of ze eventuele schade aan hun voertuigen van de verzekering vergoed kunnen krijgen.