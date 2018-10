May gaat iets zeggen over brexit-impasse

LONDEN - De Britse premier Theresa May houdt maandag om 16.30 uur (onze tijd) in het parlement een toespraak over de stand van zaken in de brexit-onderhandelingen. Zondag zijn ingelaste onderhandelingen vruchteloos afgebroken. Ze gingen volgens Britse media over de vraag wat er met het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) moet gebeuren als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt.